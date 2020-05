Moustique tigre : le département de Loire-Atlantique placé pour la première fois en vigilance rouge

Il est connu pour ses rayures noires et blanches sur tout le corps ainsi que sur ses pattes. Le moustique tigre colonise de plus en plus le territoire français. Selon le site Vigilance-Moustique qui vient de publier sa carte pour l'année 2020, 57 départements ont été placés en vigilance rouge, ce qui signifie que l'insecte est implanté et actif. Parmi eux, six le sont pour la première fois. C'est le cas notamment de la Loire-Atlantique qui était jusqu'ici en vigilance orange.

Le moustique tigre n'est pas un moustique des campagnes. C'est un moustique urbain. Il déteste l'eau salée. Il préfère l'eau douce. Il se reproduit dans de petits réceptacles d'eau - Michel Marjolet, professeur honoraire à la faculté de Nantes

Moustiques - Vigilance Moustique

En Loire-Atlantique, le premier signalement d'un moustique tigre a été effectué en octobre 2018 sur la commune du Pellerin près de Nantes.

Les conséquences d'une piqûre

Le plus souvent, la piqûre du moustique tigre est bénigne. Mais dans certains cas, elle peut-être vecteur de maladies telles que le chikungunya ou la dengue. En 2019, le moustique tigre a été responsable de 400 cas de dengue en France.