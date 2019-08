Mouthier-Haute-Pierre : le randonneur gravement blessé pendant une chute a été retrouvé grâce à... un sifflet

Mouthier-Haute-Pierre, France

Il doit certainement sa vie à un sifflet! L'homme de 62 ans retrouvé après 2h30 de recherches ce mardi soir en contre-bas d'un sentier à Mouthier-Haute-Pierre (Doubs), près des gorges de Noailles, dans la vallée de la Loue.

Cet habitant d'Ornans, qui pratique le trail, appelle les secours, après une chute. Il est trop faible pour parler mais parvient à utiliser son sifflet au téléphone. Les pompiers le rappellent, et il arrive péniblement à dire qu'il est gravement blessé. La communication ne permet pas pour autant de le localiser précisément et les SMS non plus.

Sa voiture retrouvée sur un parking

Les gendarmes utilisent alors la plateforme nationale de localisation des appels d'urgence, pour déterminer le secteur où peut se trouver la victime. Cette démarche leur permet aussi d'obtenir ses coordonnées auprès de son opérateur de téléphonie mobile et d'appeler chez lui, à son domicile. Sa femme décroche et indique aux secouristes le parcours qu'il a l'habitude d'emprunter pour ses sorties en jogging. Les équipes se rendent alors au parking des Faux-Monnayeurs, où ils trouvent la voiture de cet homme. Elles intensifient alors leurs recherches dans la zone, avec des équipes pédestres, soutenues par des chiens, un quad, et des véhicules 4x4. Les pompiers spécialistes du GRIMP (intervention en milieu périlleux) sont aussi mobilisés, avec le soutien de l'hélicoptère Dragon 25.

Course contre la montre

Cette course contre la montre à la tombée de la nuit mobilise une trentaine de secouristes. Au bout de 2h30 de recherches, le traileur est repéré en contrebas d’une pente, dans un secteur escarpé et accidenté... avec son sifflet. Il est alors secouru par les pompiers du GRIMP et héliporté au CHU de Besançon, gravement blessé.