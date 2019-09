Moutiers : une battue dimanche pour tenter de retrouver Thierry Traissard

Depuis plus de deux semaines, Thierry Traissard, 50 ans, n'a plus donné signe de vie. Sa femme, qui souhaite "le plus de monde possible" organise dimanche 15 septembre une grande battue citoyenne pour tenter de le retrouver.

L'opération sera coordonnée par l'association Cynotechnique 67, spécialisée dans la recherche de personnes disparues, avec l'accord de la gendarmerie.

Disparition inquiétante

Thierry Traissard a quitté le domicile familial le 26 août dernier pour un rendez-vous auquel il n'est jamais allé. Un appel à témoin a été lancé par la gendarmerie dans le cadre d'une enquête d'une enquête pour disparition inquiétante.

Le jour de sa disparition, il portait selon sa femme "un short marron, une veste Adidas grise, des baskets bleues sans lacet et un bracelet brésilien bleu au poignet gauche".

Rendez-vous place du vieux pont

Le rendez-vous est fixé à 8h dimanche place du vieux pont, près du parking de l'école. Les recherches devraient s'orienter du coté de l'Isère, où Thierry Traissard avait ses habitudes, ainsi que sur les sentiers de randonnées qui mènent à la Croix-de-Feissons.