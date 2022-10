Mouvement de colère au sein de la police judiciaire à Reims

Dans les couloirs de la PJ, ils ont tous revêtu le même tee-shirt noir. Le dossard police judiciaire, barré d'un ruban noir. Une vingtaine de fonctionnaires de police ont souhaité se mobiliser contre la réforme voulue par le ministre de l'Intérieur.

Cette réforme n'est pas nouvelle et prévoit de fondre tous les services de police, de la sécurité publique aux renseignements en passant par la police des frontières et la police judiciaire, au sein d'un même département, sous l'autorité d'un seul directeur, dépendant du préfet. Une réforme mal perçue, déjà expérimentée dans plusieurs départements et qui doit être généralisée en 2023.

A Marseille , le patron de la PJ démis de ses fonctions

Si l'opposition contre cette réforme n'est pas nouvelle, les policiers n'ont pas accepté qu'au lendemain d'une manifestation de leurs collègues marseillais, le patron de la police judiciaire de la zone sud de la France soit débarqué . " C'est honteux ! On est où là ? " se demande l'un des fonctionnaires rémois de la PJ.

Une réforme contestée

Si cette réforme est voulue par le ministre de l'Intérieur, elle est largement contestée par la base mais aussi par des magistrats qui estiment qu'elle ne va pas dans la bonne direction. Les fonctionnaires de la PJ craignent de perdre leurs spécificités, leur autonomie et leurs pouvoirs d'enquêtes dans les affaires criminelles.

Dans la Marne, par exemple, ces derniers jours, les enquêteurs de la PJ ont travaillé jour et nuit pour élucider le meurtre d'un vigneron à Cumières . Ils redoutent, dans une prochaine réforme, de ne plus avoir le temps ni les moyens de combattre la criminalité.