Mouvement de panique place du Capitole à Toulouse samedi soir après une simple bagarre

Toulouse, France

Ça n'est pas la première fois que cela arrive à Toulouse. Une rumeur, un peu d'agitation, un bruit suspect, et c'est le mouvement de foule assuré et les plus folles rumeurs d'attentat ou de fusillade circulent à vitesse grand V sur les réseaux sociaux. Ce samedi 14 septembre, peu avant minuit, la place du Capitole fait comme d'habitude le plein de noctambules. Un début de bagarre, avec selon certains témoignages des bruits de pétard, fait basculer l'ambiance. Panique à bord, sans que personne ne sache vraiment pourquoi. La place se vide dans la précipitation. À l'arrivée de la police et à la vue des gyrophares, les téléphones portables sortent des poches. Filment, twittent, facebookent, snapshatent et whatsappent à gogo.

Déjà des précédents place du Capitole

La rumeur d'une fusillade fourmille sur les réseaux sociaux alimentée d'ailleurs souvent par la même vidéo, guère impressionnante au final, d'une terrasse qui fait le tour du web et des sites spécialistes des images et infos à sensations rarement recoupées. En réalité, ni fusillade, ni attentat, ni arme. Tout au plus, quelque part une banale bagarre. Les pompiers ont néanmoins dû intervenir pour aider une femme enceinte qui a fait un malaise lors de ce mouvement de panique.

Dernièrement, en août 2018, même scénario. Une rixe avait généré un mouvement de panique géant sur la Place du Capitole, avec là encore des rumeurs de fusillade sur les réseaux sociaux.