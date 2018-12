Mouvement des gilets jaunes en Drôme/Ardèche : 550 salariés au chômage partiel

Valence, France

Une trentaine d'entreprises de Drôme/Ardèche ont recours au chômage partiel depuis quinze jours. D'autres entreprises dans les jours qui viennent pourraient faire appel à l'aide de l'Etat pour amortir le manque de chiffre d'affaire.

Des chiffres d'affaires en baisse jusqu'à 80% le samedi

Dans la zone commerciale de Ponson-Moulon à Aubenas, le rond-point des Terres de Millet a été occupé jusqu'à vendredi avec un barrage filtrant et parfois bloquant. Et ce sont tous les magasins de cette zone qui ont été impactés. C'est notamment vrai pour les deux grandes surfaces Géant Casino et Intermarché. Mais c'est aussi le cas de la boulangerie "Marie Blachère". A côté, le concessionnaire Peugeot explique qu'il reste fermé le samedi par crainte d'un envahissement de sa succursale.

Chômage partiel et étalement des paiements des impôts

Les entreprises peuvent faire appel à l'Etat pour mettre en place du chômage partiel. C'est le cas pour une trentaine d'entreprises en Drôme/Ardèche et ça concerne 550 salariés. 205 dans la Drôme et 350 en Ardèche. Avec cette aide de l'Etat, les salariés touchent plus de 80% de leur rémunération dont 70% est pris en charge par l'Etat. Par ailleurs la direction des finances va étudier chaque dossier pour éventuellement étaler le paiement des impôts. Les entreprises doivent s'acquitter avant lundi 17 décembre de deux échéances : la contribution foncière des entreprises (ex taxe professionnelle) et l'impôt sur les sociétés.

Des secteurs plus touchés que d'autres

Les préfectures de Drôme et d'Ardèche estiment que la vallée du Rhône et le secteur d'Aubenas sont les plus touchés par le mouvement. Les entreprises de transport routier paient aussi un lourd tribu tout comme les moyennes et grandes surfaces.