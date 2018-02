Rennes, France

Cette femme ne veut pas être reconnue. Elle se fait appeler Henriette., ne donne pas son nom. Pas de photo. Pas d'adresse non plus. Rien qui puisse permettre d'identifier son fils détenu au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin. Elle s'inquiète pour lui. Après cette semaine de conflit, Henriette est allée lui rendre visite au parloir. "Il ne faisait que de parler. Je ne pouvais pas en placer une. Il ne faisait que parler de ce qui s'est passé. Il était stressé.". La mère savait que cette semaine là, les parloirs avaient été annulés, que les promenades avaient sauté. Mais elle ignorait que l'électricité et l'eau avait été coupée un soir. Elle n'imaginait pas les vexations. "Mon fils m'a dit qu'il n'avait plus de cantine, donc plus de cigarettes. A la place des cigarettes, les surveillants, pour les provoquer, leur proposaient des M&M's!".

Il s'est fait réveiller par des hommes qui l'ont tapé!

Surtout, elle ne soupçonnait pas les violences. "Vendredi matin, mon fils m'a appelée...". Henriette s'arrête. Elle hésite à poursuivre. Les téléphones portables sont interdits en prison. Mais elle poursuit: "Mon fils m'a appelé en pleurant. Il s'est fait réveiller par des hommes qui l'ont tapé. Il était couché. Il ne savait plus trop si c'était des gardiens ou des policiers car ils portaient des gants et des casques. Ils ont fait çà dans plusieurs cellules à son étage.". Mais il y a eu d'autres violences, selon son gars. "Il m'a dit qu"un détenu avait eu le bras cassé et un autre le visage en sang et un cocard. Je ne sais pas si c'est arrivé pendant la mutinerie. En tout cas, ils ont été remis en cellule, sans soin, sans voir le médecin. Un autre détenu, musulman, des gardiens lui ont arraché la barbe. Il saignait!".

Le centre pénitentiaire de Rennes-Vezin pendant le mouvement des surveillants © Radio France - Brigitte Hug

Il faudrait que ce qui est invisible soit rendu visible

Henriette a décidé de porter plainte à la place de son fils, parce que celui-ci a peur des représailles. La plainte pour atteinte à la dignité, aux droits de l'homme et pour violences a été envoyée, aujourd'hui, par lettre recommandée, au procureur de la République de Rennes. Pour que ça se sache: "Il faudrait qu'il y ait un peu plus de justice parce que les gardiens de prison quand ils se font taper dessus, ça passe dans les journaux mais le contraire, on en entend jamais parler. Il faudrait que ce qui est caché, invisible soit rendu visible parce que, sinon, la France ne sera jamais un pays des Droits de l'Homme!".