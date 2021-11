Mulhouse : 110 kilos de résine de cannabis saisis, les commandes se faisaient via Snapchat

Une importante saisie de résine de cannabis a eu lieu ce dimanche par les policiers de la police judiciaire de Mulhouse et la sûreté départementale : 105 kilos ont été saisis dans un go-fast sur l'A39, près de Dôle. Les enquêteurs ont mis la main aussi sur 5 autres kilos et 10.000 euros en liquide.

Une très importante saisie de résine de cannabis a été mené par les policiers de la police judiciaire de Mulhouse, accompagnés par la sûreté départementale. 105 kilos de résine de cannabis ont été interceptés ce dimanche sur un go fast, sur l'A39, dans le Jura à hauteur de Dôle.

Lors de la suite de leurs investigations, les enquêteurs ont mis la main sur 5 kilos de supplémentaires, après leurs interpellations. C'est une valeur à la revente de plus d'un million d'euros. Ils ont aussi saisi 10.000 euros en liquide.

Entre 15 et 17.000 euros par jour, dans les meilleures journées

Dix personnes âgées entre 20 et 40 ans ont été interpellées. Six hommes ont été mis en examen et placés en détention pour trafic de stupéfiants, importation, acquisition, transport et vente , a précisé la procureure de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot. Les quatre autres seront présentés ultérieurement à un juge d'instruction.

Une partie de l'argent liquide saisie - Police Judiciaire

Cette très importante saisie, c'est le fruit de plus d'un an d'enquête, après l'interpellation d'un premier trafiquant en mai 2020. "Ce sont des têtes de réseau qui ont été interpellées, dont l'un s'occupait des importations entre l'Espagne et la France, il était localisé en Espagne et l'autre sur Mulhouse. Ce dernier s'occupait de la livraison des produits stupéfiants. Ils sont ancrés dans le banditisme et très connus de le justice,' a précisé la procureure de la République, lors d'un point presse ce mardi 17 novembre.

Le trafic prospérait depuis le quartier de Bourtzwiller de Mulhouse. "Ils pouvaient encaisser entre 15 et 17.000 euros par jour," a précisé le commissaire Olivier Mézade, le chef de la sûreté départementale.

La résine livrée via Snapchat, comme si on commandait un repas

Avec le Covid et le confinement, le trafic a changé de visage, fini les points de deal dans la rue. " L'organisation se faisait au travers de la plateforme Snapchat, avec un marketing offensif. Le client pouvait choisir son produit, les tarifs et se faire livrer. Ça se faisait comme si vous commandiez un repas depuis votre smartphone. Les trafiquants se sont adaptés. Le travail a été ardu pour démanteler ce réseau, parce que cela passait via Snapchat, un réseau crypté," a détaillé la commissaire Audrey Jeandel, la cheffe de l'antenne judiciaire de la police de Mulhouse.

Elle parle d'ailleurs d'ubérisation du trafic de drogue.