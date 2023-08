Mulhouse : 21 policiers en moins pour septembre, le syndicat unité SGP Police inquiet

C'est du jamais vu pour la police du Haut-Rhin, elle perd 21 fonctionnaires au commissariat de Mulhouse. La sûreté départementale, chargée de faire des investigations sur les affaires, perd 7 personnes contre aucune arrivée. Le syndicat unité SGP Police FO du Haut-Rhin est inquiet.

Moins de policiers dans le Haut-Rhin

Saint-Louis perd aussi deux policiers. En revanche à Colmar la police gagne des effectifs (+6), tout comme à Wittenheim (+3). Les renseignements territoriaux gagnent un policer. Cela fait tout de même au total une perte de 13 postes sur l'ensemble du département.

"A Mulhouse, nous avions connu une grosse vague de recrutement ces dernières années. Cette vague était liée à la création de la police de sécurité du quotidien et des quartiers de reconquête républicaine. Il y avais aussi énormément de sorties d'école," analyse Billel Debbiche, le secrétaire départemental du syndicat unité SGP Police FO 68.

Plus de stress pour les policiers sur la voie publique

Après 5 ans passés à Mulhouse, les policiers sortis d'école n'ont pas prolongé à Mulhouse. Des manques d'effectifs qui devraient tendre les situations sur le terrain : " Il va y avoir des policiers qui vont être décalés, rappelés, suremployés. Ce seront alors des effectifs fatigués et plus stressés. En sous-effectif, on peut pas faire appel à des renforts, si il y a des situations tendues sur la voie publique," déplore le syndicaliste.

Il y a aussi des inquiétudes sur les effectifs motocyclistes, avec la perte de deux fonctionnaires sur Colmar et un sur Mulhouse. Le syndicat va alerter le nouveau préfet du Haut-Rhin sur cette situation.

Sollicité par France Bleu Alsace, Thierry Queffélec n'a pas souhaité intervenir pour le moment.