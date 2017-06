Mulhouse : mort d'une octogénaire pour malnutrition, ses enfants et son médecin mis en examen

Elle meurt à 85 ans pour cause de malnutrition : le décès est survenu le 15 mai dernier à l'hôpital de Mulhouse, l'octogénaire ne pesait plus qu'une quarantaine de kilos après des mois sans eau ni nourriture. Son fils, avec qui elle vivait, sa fille et le médecin de famille ont été mis en examen.

Après le décès d'une femme de 85 ans le 15 mai dernier à la suite de malnutrition à l'hôpital de Mulhouse, ses deux enfants et le médecin de famille ont été mis en examen. Les enfants ont laissé leur mère sans nourriture et sans eau pendant plusieurs mois : l'octogénaire ne pesait qu'une quarantaine de kilos à son arrivée à l'hôpital.

Son fils vivait avec elle

Le fils, qui vivait avec sa mère, a été mis en examen pour délaissement de personne hors d’état de se protéger ayant entraîné la mort et placé en détention provisoire. La fille est poursuivie pour non-assistance à personne en danger et le médecin de famille pour ne pas avoir informé l’autorité judiciaire des privations et non-assistance à personne en danger. Il peut toutefois continuer à exercer.

Des déménageurs ont donné l'alerte

L'affaire avait éclaté lors d'un déménagement : le fils fait appel à un voisin pour déplacer la vieille dame. Le voisin décline et le fils se tourne vers une société de déménagement. Ce sont eux qui ont donné l'alerte après avoir découvert l'octogénaire encore consciente dans son lit, dans un état de crasse absolue, ses draps n'ayant pas été changés depuis des mois. Elle est décédée à l'hôpital.

L'enquête avait été confiée à la brigade criminelle de la sûreté départementale.