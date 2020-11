Mulhouse : de nouveaux tags antisémites découverts en centre-ville

La série haineuse continue... Un nouveau tag antisémite a été découvert ce mardi 24 novembre au matin dans le square de la liberté dans le centre-ville de Mulhouse, a appris France Bleu Alsace auprès de la préfecture du Haut-Rhin. Un message haineux a été inscrit sur la stèle érigée à la mémoire du Grand Rabbin Jacob Kaplan. La Licra (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme) a déposé plainte.

"Le préfet du Haut-Rhin, Louis Laugier, condamne fermement ces agissements qui viennent porter atteinte à l’unité de la communauté nationale et réaffirme son action contre de tels actes" a indiqué la préfecture dans un communiqué. "Profondément choqué par ces inscriptions qui depuis quelques jours sont découvertes à Mulhouse, je veux assurer le Consistoire israélite du Haut-Rhin et la communauté juive de Mulhouse de mon total soutien", complète Rémy With, le président du Conseil départemental du Haut-Rhin.

Une plainte de la mairie

Ces derniers jours, plusieurs inscriptions antisémites ont été portées sur des murs de bâtiments situés en centre ville de Mulhouse. La mairie a porté plainte et une enquête judiciaire a été ouverte. "L'affaire est prise très au sérieux. La ville a déposé plainte et une enquête est en cours", a déclaré Paul Quin, l'adjoint à la maire en charge de la sécurité. "Il y aura notamment des comparaisons faites au niveau des écritures avec d'autres tags".

Début novembre déjà, des premiers tags à caractère antisémite étaient apparus sur les murs de la cité du Bollwerk, près du centre-ville. Ils avaient rapidement été effacés par les services municipaux. Puis de nouveaux tags ont été inscrits, notamment au cours du week-end dernier, toujours dans le même quartier.