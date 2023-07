Mulhouse : des tracts néonazis distribués dans des boîtes aux lettres

Des tracts néonazis ont été distribués dans des boîtes aux lettres de Mulhouse ces derniers jours. On y voit des croix gammées, des flammes, un aigle : toute l'iconographie nazie. Le tract parle de la "race blanche" et désigne des "envahisseurs", des "médias juifs". "Des thèmes chers aux suprémacistes blancs" explique l'adjoint à la sécurité de la ville de Mulhouse, Paul Quin, qui qualifie ces tracts d'ordurieux et injurieux. La municipalité a prévenu la police et des associations de la ville. La France insoumise alsacienne a également fait un signalement à la procureure de la République.

Le même genre de tracts dans d'autres régions

Des tracts du même acabit ont été distribués dernièrement dans le Jura, en Bretagne et dans la région de Dijon . Une enquête a d'ailleurs été ouverte pour "provocation publique à la violence, à la haine, à la discrimination à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race, une religion, ainsi que la provocation directe non suivie d'effet à commettre une atteinte à la vie ou l'intégrité physique aggravée".