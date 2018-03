Un homme de 33 ans a été interpellé cette semaine par la police. Il a commis 37 cambriolages dans des commerces du centre-ville de Mulhouse, entre la fin 2017 et dans le courant de cette année. Les policiers de la sûreté départementale ont enquêté pendant un mois pour remonter jusqu'à lui.

Mulhouse, France

Il commettait de petits larcins dans des commerces de restauration rapide notamment. Il a cambriolé à trois reprises le même salon de coiffure . Il dérobait de petites sommes, des fonds de caisse.

Un mois d'enquête du Groupe Anti-Cambriolages

L'homme, sans domicile fixe, est un toxicomane. Il volait pour acheter ses doses quotidiennes.

Les hommes de la sûreté départementale de Mulhouse ont mis plus d'un mois pour remonter jusqu'à lui, l'enquête a été menée par le Groupe Anti-Cambriolages. Des faits commis entre fin 2017 et dans le courant de cette année, il a été confondu grâce à son ADN et l'exploitation des caméras de vidéo-surveillance.

Il a déjà été condamné pour vol. Il sera présenté en comparution immédiate ce lundi, devant le tribunal correctionnel de Mulhouse.