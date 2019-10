Mulhouse : il comparait devant le tribunal pour avoir battu et noyé son chien

Mulhouse

L’affaire avait suscité beaucoup d’émotion à Mulhouse mais aussi au-delà, chez les défenseurs des animaux, durant l’été 2018. Le tribunal correctionnel devrait juger ce vendredi matin un homme de 35 ans poursuivi pour cruauté envers son chien.

Le 18 juillet 2018 il avait noyé son chien dans un petit cours d’eau près du cinéma Kinepolis à l’entrée de Mulhouse. Des riverains ont été témoins de la scène. Arrivés sur place, les pompiers n'ont pu que constater le décès de l’animal, Sam, un chien croisé labrador âgé de 2 ans.

Interpellé 10 jours plus tard, le propriétaire avait reconnu avoir noyé son chien après l’avoir violemment frappé. La Société protectrice des animaux (SPA) et la fondation Brigitte Bardot sont parties civiles. Le prévenu encourt jusqu’à deux ans de prison et 30 000 euros d’amende.