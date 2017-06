Mulhouse : des marchands de sommeil empochaient jusqu'à 40.000 euros par mois... sans rien déclarer

Trois mises en examen à Mulhouse, pour abus de biens sociaux, travail dissimulé, blanchiment et aide à l'entrée au séjour de personnes étrangères. Des marchands de sommeil louaient, sans les déclarer, des logements à des personnes en situation irrégulière. Ils travaillaient pour eux aussi au noir.

A Mulhouse, trois personnes, dont un couple habitant Brunstatt, des notables réputés dans la région mulhousienne et un intermédiaire, ont été mis en examen ce vendredi, pour travail dissimulé, abus de biens sociaux, abus de confiance, blanchiment aggravé et aide à l'entrée au séjour de personnes étrangères et situation irrégulière commis en bande organisée.

Il empochait 40 000 euros de loyer par mois, sans les déclarer

Le principal suspect est un homme de 53 ans, originaire de Brunstatt, il a été placé en détention provisoire. Son épouse, âgée de 47 ans, est laissée libre et sous contrôle judiciaire, tout comme l'intermédiaire. Ce dernier était chargé de "présenter" les personnes en situation irrégulière qui cherchaient un logement sur Mulhouse.

Depuis trois ans, ce marchand de sommeil louait des appartements à des personnes en situation irrégulière, dans le centre-ville de Mulhouse, en majorité des kosovars et des albanais. Le loyer de 400 euros était versé en liquide et sans déclaration. Il les obligeait aussi , à participer à la rénovation de son vaste parc immobilier qui comprend une centaine de logements sur le centre-ville de Mulhouse. Tout cela aussi au noir. Si on fait le compte_*, 400 euros par mois pour une centaine de locataires, cela fait 40 000 euros par mois dans la poche du marchand de sommeil, sans aucune déclaration.

Dominique Alzéari, le procureur de la République de Mulhouse © Maxppp - Thierry Gachon

Un habitat modeste, qui était utilisé pour louer, de manière presque industrielle, à des personnes en situation irrégulière. Des personnes vulnérables. Il fallait marquer un coup d'arrêt à cette situation " : Dominique Alazéari, le procureur de la République de Mulhouse

L'enquête des hommes de l'antenne mulhousienne de la Police Judiciaire a duré six mois. Un travail minutieux de recoupement. Lors du coup de filet mené dans la centaine d'appartements du centre-ville de Mulhouse, mardi et mercredi, les policiers (180 fonctionnaires mobilisés, dont la PJ, la sûreté départementale, le GIR et la Police de l'Air et des Frontières) ont mené 70 perquisitions. Ils ont arrêté une cinquantaine de personnes en situation irrégulière. Ils ont aussi interpellé 3 personnes pour trafic de stupéfiants et saisis un kilo de drogue.

"L'habitat était modeste, il était destiné à la location, pour héberger de façon presque industrielle, des personnes en situation irrégulière. L'homme obligeait aussi certains de ses locataires à travailler pour lui toujours au noir , pour entretenir ses immeubles, pour les louer aussi. La boucle était bouclée. Il fallait donc marquer un coup d'arrêt à cette situation qui était indigne et insupportable," a commenté Dominique Alzéari, le procureur de la République de Mulhouse.