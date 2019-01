Mulhouse : il revend en ligne une moto volée, les policiers se font passer pour des clients et l'interpellent

Mulhouse, France

En consultant les annonces sur le site "Le bon coin", un habitant du Thillot dans les Vosges reconnaît sa moto de cross. Sa 125 KTM volée dans une remise à côté de sa maison est à vendre. L'homme prévient alors la police. Les enquêteurs fixent un rendez-vous avec le vendeur mardi 15 janvier dans l'après-midi à Mulhouse.

Vol et recel

C’est la brigade anti-criminalité qui se présente et arrête sur le parking du champ de foire à Dornach, un homme de 27 ans au guidon de l’engin. Il explique qu’il venait d’échanger cette moto contre un quad et une somme d’argent.

Mercredi, les deux voleurs présumés sont arrêtés par la police. Deux hommes âgés de 20 et 22 ans domiciliés à Sausheim et à Soultz. Le trio sera présenté vendredi après-midi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Mulhouse. Le plus âgé pour recel, les deux plus jeunes pour le vol de la moto.