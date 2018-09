Mulhouse, France

Un homme a tué un chien à coup de couteau dans la nuit du 7 au 8 septembre à Mulhouse. L’animal, un berger malinois, venait de mordre son épouse dans la rue.

Un peu avant minuit rue Lavoisier, dans le quartier Aristide Briand à Mulhouse, un couple a rencontré une connaissance, un restaurateur, qui promenait son chien. La femme a souhaité caresser l’animal, le propriétaire l’en a dissuadé mais elle a quand même tenté. Le chien l'a alors mordu au visage. La femme a été prise en charge par les pompiers et soignée à l’hôpital de Mulhouse.

Il se venge une demi-heure plus tard

Une demi-heure plus tard, le mari est revenu dans le restaurant, armé d’un couteau. Il a porté trois coups mortels à l'animal qui était attaché à la tête, au thorax et dans la nuque. L’homme, âgé de 45 ans, a été interpellé peu après par les policiers et placé en garde à vue. Il fera l’objet de poursuite pour le port d’arme et pour violences envers un animal.