Un an après le terrible incendie qui a fait six morts, dans le quartier de Bourtzwiller à Mulhouse, le suspect est passé aux aveux sur les circonstances de ce terrible drame. Il a aussi envoyé une lettre aux familles des victimes.

Mulhouse, France

Un an après le terrible incendie mortel dans un immeuble de la rue Saint Nazaire du quartier de Bourtzwiller à Mulhouse, le principal suspect dans cette affaire est passé aux aveux sur les circonstances du drame.

C'est ce qu'ont révélé ce jeudi, nos confrères des Dernières Nouvelles d'Alsace.

Des aveux sur les conseils de sa mère, selon la procureure de la République de Mulhouse

C'est ce qu'ont appris les parties civiles, lors d'une audition avec le juge d'instruction en charge du dossier ce mercredi.

C'est sur les conseils de sa mère que le jeune homme de 29 ans a fait ce revirement selon la procureure de la République de Mulhouse.

Il est donc sorti de son silence. Au départ, il avait affirmé que c'était avec une simple cigarette qu'il avait enflammé une poussette dans le sous-sol de l'immeuble. Il a finalement précisé qu'il avait déclenché l'incendie avec un briquet, ce qui confirme finalement toutes les investigations policières. Il sortait aussi d'une soirée très arrosée avec des amis la nuit du drame.

Les explications de la procureure de la République de Mulhouse, Edwige Roux-Morisot Copier

Une lettre aux familles des victimes

Le principal suspect a aussi, depuis sa cellule, envoyé une lettre aux familles des victimes où il exprime ses regrets et ses condoléances. Des aveux et une lettre qui ne changent rien sur le fond, mais qui permet aux familles des victimes de faire leur deuil.

Ce terrible incendie, avait fait six morts dont quatre enfants et deux adultes dans la nuit du 1er au 2 octobre 2017 et avait provoqué une vive émotion dans le quartier.

à lire Incendie mortel à Mulhouse : reconstitution dans le quartier de Bourtzwiller

Le procès de l’unique suspect dans cet incendie devrait se tenir l’année prochaine. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité.