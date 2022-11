Mulhouse : l'acteur Sofiane Bennacer mis en examen pour viols et violences sur d'anciennes compagnes

L'acteur Sofiane Bennacer a été mis en examen en octobre à Mulhouse pour des viols présumés de deux anciennes compagnes et des violences sur une troisième confirme la procureure de la République de Mulhouse Edwige Roux Morizot.

Placé sous contrôle judiciaire

Sofiane Bennacer est la star du film "Les Amandiers" sorti ce mois de novembre. Il conteste les faits qui lui sont reprochés. L'acteur a été placé sous contrôle judiciaire. La procureure précise qu'elle avait requis son placement en détention provisoire. Ce contrôle judiciaire lui interdit de se rendre à Paris, Strasbourg et Mulhouse. Il n'a pas le droit d'entrer en contact avec les plaignantes et témoins dans ce dossier, dont Valeria Bruni-Tedeschi la réalisatrice du film, qui serait selon le Parisien sa compagne.

Les faits se seraient déroulés en 2018 et 2019 à Mulhouse, Strasbourg et Paris. Selon nos confrères du Parisien, l'une des victimes affirme qu'il aurait abusé d'elle dans les coulisses de l'école de théâtre de La Filature à Mulhouse. Le Théâtre National de Strasbourg aurait saisi le ministère de la Culture pour des "faits de violences sexistes, sexuelles et de harcèlement" dont l'école avait été informée, toujours selon le Parisien.

Sofiane Bennacer fait partie des comédiens sélectionnés comme "talents émergents" par le Comité révélations de l'Académie des Césars.