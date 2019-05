Mulhouse : l'entrepôt de la gare de triage de Mulhouse Nord ravagé par un violent incendie

Mulhouse, France

L'entrepôt de la gare de triage de Mulhouse Nord a été ravagé par un grave incendie dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 mai 2019. Le feu s'est déclaré vers 23 heures samedi soir. Au moins 5.000 mètres carrés ont été réduits en cendres. Près d'une centaine de pompiers ont été engagés. L'opération était toujours en cours au petit matin et pourrait se prolonger une bonne partie de la journée, selon les pompiers. On ignore encore les causes du sinistre. Aucun blessé n'est à déplorer.

Une centaine de pompiers @sdis68 engagés pour lutter contre l’incendie de l’entrepôt de la gare de triage de Mulhouse nord. pic.twitter.com/RFwp0r7dUK — Préfet du Haut-Rhin (@Prefet68) May 18, 2019