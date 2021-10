Mulhouse : l'homme qui a poignardé trois personnes mis en examen pour tentatives d'assassinats

L'homme de 59 ans qui avait porté de multiples coups de couteaux dimanche à Mulhouse à sa femme, sa fille et sa belle-sœur a été mis en examen ce mardi pour tentatives d'assassinats. Pour la procureure Edwige Roux-Morizot, il y a eu préméditation.

La procureure de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot, a donné une conférence de presse ce mardi matin, deux jours après les coups de couteaux portés par un homme de 59 ans, à l'encontre de sa femme, sa fille et sa belle-sœur dans un appartement de la rue Franklin.

Mise en examen pour triple tentative d'assassinat

Une information judiciaire a été ouverte pour une triple tentative d'assassinat : "On a estimé que la préméditation pouvait être d'ores et déjà relevée, compte tenu du fait qu'il s'est rendu au domicile de sa belle-sœur afin de demander des comptes à sa femme, et qu'il était muni d'un poignard" a expliqué la procureure.

Sa femme voulait se séparer de lui et avait déjà porté plainte

Edwige Roux-Morizot a confirmé aussi que l'homme était en instance de séparation ou de divorce "en tout cas c'est qu'elle souhaitait". Sa femme avait d'ailleurs déjà déposé plainte contre son lui en 2018. Une plainte qui "avait été classée sans suite". La procureure a donc demandé de vérifier "si tout a été fait en son temps pour protéger cette femme".

La femme, âgée de 59 ans, est toujours hospitalisée dans un état critique. Sa sœur de 61 ans a été mutilée à la main et la fille de 39 ans, elle, a pu quitter l'hôpital.