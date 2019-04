Mulhouse : la sexagénaire avait transformé son salon de massage en un lieu de prostitution

Un femme de 61 a été mis en examen pour proxénétisme ce mercredi à Mulhouse. Pendant plus de dix ans, elle avait transformé son salon de massage, installé en centre-ville, en un lieu de prostitution. Les "clients" pouvaient se faire masser et avoir des rapports sexuels tarifés avec des femmes.

Mulhouse, France

A Mulhouse, une femme de 61 ans a été mis en examen pour proxénétisme et placé en détention provisoire. Elle a été présentée à un juge d'instruction ce mercredi.

Pendant plus d'une dizaine d'années, entre 2007 et le mois de mars 2019, elle avait transformé son salon de massage, installé en centre-ville, en un lieu de prostitution. Les"clients" pouvaient se faire masser, mais aussi avoir des rapports sexuels tarifés avec des femmes. Elle faisait de la publicité dans des journaux de petites annonces et sur internet.

Trois femmes qui travaillaient au salon de massage identifiées

Trois femmes âgées de 43, 55 et 60 ans qui travaillaient pour elle, ont été identifiées, par les enquêteurs de la brigade des mineurs et des mœurs de la sûreté départementale. La sexagénaire avait fait participer aussi quelques adolescentes de foyers. Elle-même s'adonnait aussi à de la prostitution.

La sexagénaire ne menait pas un très grand train de vie

Son manège a été stoppé en début de semaine, par les policiers de Mulhouse. Une femme de 61 ans qui ne menait pas un grand train de vie, selon les enquêteurs. Elle vivait seule avec ses chiens mais tenait une comptabilité parfaite des passes. De nombreux cahiers ont été retrouvés.