Mulhouse : le carré musulman du cimetière vandalisé, une enquête est ouverte

Le carré musulman du cimetière principal de Mulhouse a été victime d'un acte de vandalisme ce samedi 11 décembre. Des dizaines de tombes ont été dégradées, avec des pots de fleurs renversés, des plantes arrachés et des ornements déplacés.

Des dizaines de tombes dégradées, aucune profanation

Mohammed Korichi est le premier à avoir constaté les dégâts. Ce matin, il se rendait au cimetière où plusieurs de ses proches sont enterrés, quand il a constaté l'immensité des dégâts. "C'était catastrophique. Il y avait des pots de fleurs partout, des petites statues déplacées. Je n'ai pas les mots", raconte-t-il, très ému.

Après avoir pris la scène en photos, il a appelé la police et des élus pour leur montrer l'ampleur des dégradations. La maire de la ville, Michèle Lutz s'est rendue sur place et a condamné les faits. "On ne peut pas accepter qu'on commette ce genre d'actes", rappelant cependant qu'aucune tombe n'a été directement touchée.

Des petites statues et ornements ont également été déplacés, mais aucune tombe n'a été profanée - Mohammed Korichi

"On ne peut pas parler de profanation. On est dans un acte isolé de méfaits et de bêtise. Mais c'est suffisamment grave. On ne touche pas à ce genre de symboles".

Sous le choc, une trentaine de personnes de la communauté musulmane s'est réunie au cimetière, notamment pour le nettoyer.

Une enquête a été ouverte par la police de Mulhouse.