Mulhouse: le professeur Bertrand Pauvert condamné à douze mois de prison avec sursis pour harcèlement sexuel

Le professeur de droit à l'université de Haute-Alsace Bertrand Pauvert a été condamné lundi 11 juillet à douze mois de prison avec sursis pour harcèlement sexuel et violence n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail.

Bertrand Pauvert, professeur de droit à l'université de Haute-Alsace, a été condamné par le tribunal correctionnel de Mulhouse à douze mois de prison avec sursis pour harcèlement sexuel. La peine est moins lourde que les réquisitions de la procureure, qui demandait trois ans de prison avec sursis, dont six ferme.

Trois ans d'interdiction d'enseigner

Le maitre de conférence en droit public avait comparu le 9 juin dernier devant le tribunal correction de Mulhouse. Dix étudiantes et cinq étudiants lui reprochaient des propos à caractère sexuel, sexiste et dénigrant entre 2018 et 2021.

Le tribunal correctionnel a retenu les infractions de "harcèlement sexuel par une personne abusant de l'autorité que lui confère la profession" et "violence n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail."

Bertrand Pauvert a également été condamné à une peine de trois ans d'interdiction d'enseigner, avec exécution provisoire. Ainsi, cette peine s'appliquera même s'il décide de faire appel.

Les deux étudiantes qui se sont portées parties civiles ont obtenu un euro symbolique.