Mulhouse : le Samu ne se déplace pas, une enquête ouverte après la mort d'une femme

Mulhouse, France

L'histoire rappelle celle de Naomi Musenga, cette Strasbourgeoise qui avait été raillée par l'opératrice du Samu lors de son appel et qui était finalement morte cinq heures plus tard aux urgences après une prise en charge très tardive par SOS médecin.

Dans cette nouvelle affaire à Mulhouse, là aussi, le Samu ne se serait pas déplacé. Le 3 juin, la gérante d'une agence d'intérim muhlousienne contacte une femme d'une soixantaine d'années pour lui confier une mission. Mais celle-ci ne se sent pas bien. Inquiète, la responsable compose le 15 et explique les symptômes ressenties par son employée : des douleurs à la cage thoracique, des douleurs intercostales, au coeur et au bras gauche... et des difficultés à respirer. En clair, les symptômes d'un possible arrêt cardiaque.

Sauf que rien ne se passe. La directrice raconte être restée en contact avec la sexagénaire jusqu'à ce que celle-ci reçoive l'appel du Samu, mais ensuite aucun véhicule sanitaire n'aurait été envoyé chez elle. C'est finalement le voisin qui trouve la femme morte dans son lit dix jours après l'appel. L'autopsie pratiquée sur le corps confirme que la victime est bien morte d'un arrêt cardiaque.

Le parquet de Mulhouse a ouvert le 20 septembre une information judiciaire pour "non-assistance à personne en danger" contre le groupement hospitalier de Mulhouse-Sud-Alsace et "non-assistance à personne en danger contre X" visant cette fois le médecin régulateur du samu qui avait pris en charge l'appel.

Les urgences de Mulhouse sont en sous-effectif et en grève depuis plusieurs mois. En un an, le service est passé de 26 postes de médecins équivalent temps plein à une dizaine seulement.