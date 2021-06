Mulhouse : mobilisation contre l'euthanasie d'une chienne qui a violemment mordu un enfant

Une mobilisation a lieu sur la toile, pour dire non à l'euthanasie prochaine de Rose. Une chienne american Bully. Elle avait mordu violemment un enfant de 8 ans, à deux reprises, le 2 avril dernier à Mulhouse, derrière la gare du Nord. La propriétaire est poursuivie pour blessures involontaires par agression d'un chien d'attaque.

Pour la justice, l'animal reste un danger pour les enfants

Le tribunal judiciaire de Mulhouse demande l'euthanasie de l'animal, en s'appuyant sur un certificat d'un vétérinaire qui précise que le chien est imprévisible et représente un danger dans certaines circonstances envers les enfants.

La décision a été rendue mi-avril. Depuis, la procédure est en attente, depuis un recours déposé devant la cour d'appel de Colmar. L'euthanasie est pour l'instant suspendue.

Une pétition demande de suspendre la décision d'euthanasier l'animal

Sandra Beauduin, enquêtrice contre la maltraitance animalière à Mulhouse depuis six ans, a lancé une pétition pour sauver l'animal et le placer dans une structure spécialisée pour la rééduquer et lui donner une chance de vivre.

Malgré cet acte très grave, une pétition qui a recueilli pour l'instant plus de 25.000 signatures demande que l'on sauve l'animal de l'euthanasie. "Il y a eu un manque d'éducation du chien, on sait qu'elle a mordu et c'est un acte grave, mais on veut donner une chance à l'animal", plaide Sandra Beauduin.

Le chien est pour l'instant à la SPA, en attendant une décision judiciaire.