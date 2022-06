Mulhouse : prof de droit accusé de harcèlement sexuel, six mois de prison ferme requis

Six mois de prison ferme ont été requis jeudi 9 juin contre Bertrand Pauvert. Le professeur de droit public est poursuivi pour avoir tenu des propos à caractère sexuel, sexistes et dénigrants, pendant trois ans, pendant ses cours à l'université de Haut-Alsace à Mulhouse.

Une peine de six mois de prison ferme, une interdiction de contact avec les victimes et une interdiction d'enseigner pendant trois ans et l'obligation de soins, c'est la peine requise par la procureure de Mulhouse dans l'affaire Pauvert.

La décision a été mise en délibéré pour le 11 juillet. Ce jeudi, au tribunal judiciaire de Mulhouse, Bertrand Pauvert a été entendu.

Des propos souvent graveleux

Il est poursuivi pour harcèlement sexuel et violence sans incapacité , pour avoir tenu des propos à caractère sexuel, sexistes et dénigrants devant ses étudiants. Cela s'est produit pendant ses cours, entre 2018 et 2021. L'affaire avait éclaté en octobre 2021. Cela pouvait donner ces propos : "Chérie, tu fais de la merde" ou "tu vas être vidée chérie, ton mec me l'a dit hier soir" ou "pendant un viol, la meilleure chose à faire, c'est de se détendre et profiter".

Des propos rapportés par ses étudiants, dont un grand nombre a été enregistré pendant ses cours. Pour ses avocats, les éléments caractéristiques du harcèlement sexuel ne sont pas connus dans ce dossier, même si Bertrand Pauvert a regretté à la barre ses propos et en a contesté d'autres. "C'était un moyen de faire sourire, de faire retomber la pression des cours", a-t-il justifié à la barre.

Deux étudiantes se portent parties civiles

Bertrand Pauvert est maitre de conférence en droit public sur le campus Fonderie à Mulhouse. Il a été suspendu par l'université de Haute Alsace, quand l'affaire a été révélée.

Deux étudiantes se sont portées parties civiles. "A chaque cours, il sortait un à trois trucs dégueulasses. Souvent c'était général, puis il suivait quelqu'un du regard et continuait ses vannes sexuelles avec la même personne. C'était lourd, on avait pas envie de se lever et d'aller en cours pour ça," racontent Tiphanie et Marion.

Elles ont demandé un euro symbolique de dommages et intérêt, pour que cette affaire ne passe pas sous silence.