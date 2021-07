A Mulhouse, ils n'en peuvent plus des rodéos et des excès de vitesse dans le centre-ville. Des riverains font signer des pétitions pour interpeller la mairie sur ce fléau. Il y a pour l'instant plus de 500 signatures. La municipalité promet de sévir et d'accentuer la répression.

Mulhouse : rodéos et excès de vitesse dans le centre-ville, des riverains sont excédés

C'est dans les quartiers de la Paix et de la République que les résidents sont excédés

Une pétition est lancée à Mulhouse, contre les rodéos de voitures et deux roues dans le centre-ville. Depuis plusieurs semaines, les riverains des quartiers de la Paix et de la République sont excédés par le bruit des accélérations des bolides qui vrombissent et perturbent leur quotidien de jour comme de nuit.

Plus de 550 personnes ont déjà signé. L'objectif est d'alerter la mairie sur ce fléau qui devient de plus en plus pesant pour les habitants du secteur

La colère est montée d'un cran : un automobiliste a fini sa course sur une terrasse

Ce mécontentement est monté en puissance depuis lundi, où un automobiliste de 34 ans, arrivé à vive allure avenue de Lattre de Tassigny, sous l'emprise de stupéfiants a raté son virage et a fini sa course sur une terrasse. Heureusement l'accident n'a pas fait de blessé.

"C'est très pénible, on ne peut pas être tranquille en ville. Cela se passe près des terrasses de restos, de bars. C'est beaucoup de bruit, de jour comme de nuit. Il y a des voitures qui font des accélérations avec des moteurs modifiés. Ils font péter les pots d'échappement et c'est continuel," s'exaspère Alexandre Zinck, le gérant d'un magasin d'optique, situé rue de la Sinne. C'est lui qui est à l'origine de la pétition et c'est lui le porte-parole des riverains mécontents.

Le commerçant ajoute que ce n'est pas en mettant des dos d'âne ou un radar que cela change les choses. Certains riverains pensent déménager tellement, car cela devient insupportable. Les habitants attendent des mesures rapides de la part de la mairie de Mulhouse.

La mairie promet plus de répression

Du côté de la mairie , on prend ce problème très au sérieux. C'est un phénomène national avant tout, qui est en augmentation dans toute la France, selon la municipalité. Paul Quin, le délégué à la sécurité promet des mesures encore plus répressives contre les auteurs de rodéos.

"Nous allons continuer nos actions coup de poing anti-rodéo avec des saisies. Nous allons poursuivre la verbalisation et emmener vers la police nationale, les délits routiers qui sont constatés. J'entends les plaintes et les crissements me crispent," analyse l'élu de municipal.

Le délégué à la sécurité réfléchit à des aménagements pour limiter la circulation de bolides, il devrait aussi rencontrer très prochainement les riverains mulhousiens, mécontents de ces rodéos sauvages.