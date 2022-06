Mulhouse : un go fast intercepté avec 110 kilos de résine de cannabis, un vaste réseau démantelé

A Mulhouse, cinq personnes ont été mises en examen pour importation et trafic de drogue. Après l'interception d'un go fast le 23 avril, avec 110 kilos de résine de cannabis. Le réseau de vaste ampleur, alimentait Mulhouse, depuis l'Espagne. Il porterait sur un tonne de cannabis par an.