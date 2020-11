Mulhouse : un match de football clandestin dégénère, un homme blessé au couteau

Un homme de 28 ans a été attaqué au couteau lors d'un match dimanche dernier à Mulhouse, quartier Bourtzwiller. Un match interdit en raison du confinement, et qui a mal tourné. Une information judiciaire a été ouverte.

C'est un match de football sauvage qui tourne mal. Quatre personnes sont présentées à un juge ce vendredi 20 novembre à Mulhouse, en vue de leur mise en examen, après l'agression au couteau d'un homme de 28 ans, lors d'un match de football clandestin dimanche dernier.

Le match de football, organisé clandestinement dans le quartier Bourtzwiller, bien que clandestin, se voulait amical sur le papier. Mais rapidement, les esprits s'échauffent, des insultes fusent, ainsi que des menaces de mort, et une première explication à coups de tête en bordure du terrain.

La victime hors de danger

Une fois le match terminé, les esprits ne sont pas calmés et un petit groupe s'en est pris à la victime rue de Vesoul à Mulhouse. Un couteau a été sorti et planté dans l'estomac d'un joueur de 28 ans qui avait proféré des menaces de mort. Il est rapidement pris en charge par les pompiers. Son pronostic vital était un temps engagé mais il va mieux. Il est désormais hors de danger et s'est vu prescrire une interruption temporaire de travail (ITT) de 15 jours.

Les quatre agresseurs présumés ont été identifiés et interpellés en milieu de semaine par les policiers de la brigade criminelle de la sûreté départementale. Ils s'étaient cachés dans un hôtel de la banlieue de Mulhouse. L'auteur présumé du coup de couteau est un jeune homme de 23 ans défavorablement connu des services de police.