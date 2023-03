Mulhouse : une cagnotte pour le restaurant "Un petit truc en plus" victime d'un cambriolage

Le restaurant "Un petit truc en plus" a ouverte à Mulhouse en 2019.

Le restaurant inclusif "Un petit truc en plus" situé à Mulhouse a été victime d'un cambriolage il y a quelques jours. Les voleurs ont dérobé la caisse de la semaine, soit environ 2000 euros ainsi qu'un ordinateur portable.

Le premier restaurant inclusif du Grand Est

Une cagnotte a été lancée sur le site Helloasso pour aider ce restaurant inclusif, le premier du Grand Est. Il emploie cinq personnes porteuses de trisomie 21. "Le cambriolage ne met pas en danger l'établissement. Mais on a eu tellement de demandes des gens pour nous soutenir, on se sent vraiment soutenu", explique Aurélie Bernard la responsable du restaurant.