Mulhouse : une cuve pleine d'huiles usagées découverte dans la Doller, un appel à témoins lancé

Un danger pour l'environnement et une facture salée... Voilà ce que reproche la ville de Mulhouse après la découverte du 9 décembre dernier : une cuve d'1m3 pleine d'huiles usagées, déposée à quelques mètres de la rivière Doller. Une flagrante atteinte à l'environnement, voire un délit d'écocide. Les autorités lancent donc ce mercredi 16 décembre un appel à témoins pour retrouver l'auteur de l'infraction.

"Afin d’éviter toute infiltration dans le sol et risque de pollution de l’eau, du sable a été déposé pour absorber les hydrocarbures puis une société est intervenue pour retirer toute la terre souillée", détaille la ville de Mulhouse dans un communiqué. "La terre a été transportée vers un centre de traitement spécialisé". Cette intervention afin de retirer la terre et la traiter s’élève à 15.000 € pour la collectivité.

Une pollution qui aurait pu impacter 200.000 habitants

Les pompiers et gendarmes de Lutterbach avaient découvert la cuve à proximité de la route entre Lutterbach et Morschwiller-le-Bas. "Malgré la signalisation routière qui indique bien que la route se situe dans un périmètre rapproché des points de captage de l’eau, les conséquences d’un tel acte auraient pu être lourde et impacter l’eau du robinet de plus de 200.000 habitants".

La ville de Mulhouse et la gendarmerie veulent donc retrouver l'auteur de l'infraction. Toute personne ayant des informations à ce sujet est invitée à se manifester auprès de la gendarmerie de Lutterbach en composant le 03 89 52 12 12 ou en appelant le service Eau au 03 89 32 58 19.