Mulhouse : une jeune femme porte plainte après une agression par des carnavaliers allemands

C'est une tradition pour certains groupes de carnavaliers allemands : choisir une jeune femme dans le public, pour l'enlever quelques minutes. La plupart du temps, elle s'en tire avec des confettis sous le bonnet ou dans le T-shirt, mais à la cavalcade de Mulhouse le dimanche 26 février, une jeune femme aurait été blessée.

Sa mère raconte sur les réseaux sociaux que sa fille a été immobilisée par des carnavaliers portant des masques de diables et des costumes de fourrure et frappée sur les fesses à l'aide d'un bâton. "Puis en la lâchant, ils lui ont mis un coup de bâton tressé en bois dans le visage", explique la maman, qui souligne que sa fille saignait du nez et que des secouristes ont du lui enlever des échardes sur la figure.

Le lendemain, des marques sur le cou et des griffures au visage ont été constatées à l'hôpital de Pfastatt. La jeune femme a aussi été blessée à l'oeil.

Les agresseurs seraient trois personnes appartenant à un groupe de carnavaliers allemands, les Wolfsteufel. Ils ont présenté des excuses sur la page Facebook de la mère de la victime. "Il semble que quelques membres d’entre nous en aient fait trop et aient blessé votre fille. Nous tenons à nous excuser beaucoup pour cela, cela n’a jamais été notre intention et nous en sommes vraiment désolés!" De son côté, le président du carnaval de Mulhouse a regretté cet incident. « Le Carnaval de Mulhouse ne cautionnera jamais le genre de comportement dont a été victime votre fille et vous assure que toute la lumière sera faite sur cette déplorable affaire", peut-on lire sur la page Facebook des organisateurs. La jeune femme a porté plainte. Une enquête de police est en cours.