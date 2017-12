Mulhouse : vague de cambriolages, les policiers et les gendarmes interpellent quatorze personnes

Par Guillaume Chhum, France Bleu Alsace, France Bleu Belfort-Montbéliard et France Bleu Elsass

Le beau coup de filet des policiers et des gendarmes à Mulhouse. Ils ont interpellé 14 cambrioleurs, 7 adultes et 7 mineurs. Ils sévissaient depuis trois mois dans le Haut-Rhin, mais aussi à Strasbourg, Saint-Dié-des-Vosges et Montbéliard. Une trentaine de vols ont été élucidés dans des maisons.