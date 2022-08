Multiples incendies en Dordogne : la psychose du pyromane

90 hectares de forêt ont brulé ce dimanche 7 août à la Roche-Chalais et Eygurande-et-Gardedeuil en Dordogne. La suite d'une série d'incendie dans le même secteur qui commence à être longue. Ce qui entretien les questions chez les riverains.

La question, ce lundi 8 août, n'est pas "qui allume des incendies dans l'ouest de la Dordogne?" mais "est-ce un pyromane qui s'amuse à allumer des incendies dans l'ouest de la Dordogne?". A l'heure qu'il est, la justice ne veut pas s'avancer : "aucune hypothèse n'est privilégiée." Mais il y a bien une enquête, la cellule d'identification judiciaire de la gendarmerie est sur le dossier, et d'importants moyens sont déployés pour cela. Aucune certitude, donc, pour l'instant. Mais chez les habitants de la zone, l'inquiétude et la suspicion règnent.

Les incendies depuis une semaine dans l'ouest de la Dordogne :

Les pompiers luttent contre un incendie en forêt de la Double. Ils noient la terre brulée pour éteindre les dernières fumerolles qui menacent un nouvel embrasement. © Radio France - Louis de Bergevin

Laetitia est encore choquée. Cette gérante d'un gite a vu la lueur rouge des flammes et la fumée noir dans la forêt juste en bas de chez elle. Les pompiers ont maitrisé le feu, mais ni elle ni ses proches ne se sentent hors de danger : "On est très très vigilants, on surveille tout parce que ce sont des choses qui se disent. Ca vient pas comme ça."

"Ceux qui allument le feu sont fous. Je ne sais pas pourquoi ils font ça en fait", se questionne cette commerçante de La Roche-Chalais. "C'est inquiétant, on ne comprend pas du tout", poursuit Brigitte. "C'est aberrent que des gens veuillent mettre le feu, c'est fou! A quoi il pense?" se demande André.

Les habitants du secteur attendent deux choses : qu'on sache qui provoque ces incendies et surtout qu'il pleuve, pour réduire ces départs d'incendies.