Multiplication inquiètante à Alès des destructions de caméras de vidéo-protection

Deux caméras de vidéo-protection détruites en seulement une dizaine de jours à Alès. A chaque fois, par arme à feu et dans le même secteur, celui des Cévennes, un quartier populaire. Les auteurs courent toujours et une plainte a été déposée par la mairie. Depuis 9 mois, 22 caméras ont été détruites.

Alès, France

Sur les 167 caméras de vidéo-protection que compte la ville d'Alès, plus d'une vingtaine ont été détruites volontairement depuis le début de l'année. Les deux dernières, en moins d'une semaine, par arme à feu. Autre point commun, elles sont toutes installées à proximité de lieu de deals de stupéfiants clairement identifiés. Inquiétude des élus, des forces de l'ordre et de la population qui se demande pourquoi rien n'est fait.

Les caméras, après ? A qui le tour ?

4 douilles de chevrotine aux pieds de la caméra de vidéo-protection qui n'a pas résisté, pas plus qu'une autre dans le même quartier des Cévennes. Autre point commun, arme à feu dans des zones de trafic intense. Depuis 9 mois, 22 caméras détruites - incendie, voiture-bélier, maintenant arme à feu. Coût pour le contribuable, 150.000 €.

"On assiste à une montée en puissance des lieux de deal, de l'utilisation des armes à feu". L’inquiétude de Marian Mirabello, chargé de la sécurité à la mairie d'Alès. "On a eu des tirs en l'air, des impacts dans les murs, des douilles au sol mais dans des proportions mesurées, maintenant, les caméras, si cela continue, c'est sur nous qu'on tire ?".

La population aussi se pose des questions. "On voit à coté de la pharmacie des Cévennes - une tour transformée quasiment en drive des stupéfiants - des gens dealer, et on se demande pourquoi on ne les fait pas cesser".

Une réunion d'urgence demandée avec le sous-préfet d'Alès

Le ou les auteurs de ces méfaits courent toujours mais il ne fait pas de doute que ces actes volontaires, dans les quartiers populaires de Rochebelle, des Cévennes ou des Près-Saint-Jean n'ont qu'un seul but protéger les lieux de deal de la "curiosité de la police". Le recours aux armes à feu, notamment pour régler des "différends d'ordre financier", se multiplient " y compris sans doute avec des armes lourdes" dit François Schneider, le procureur d'Alès qui pointe du doigt le manque de moyens criant.

Un individu a récemment été interpellé, "mais cette montée en puissance est un très mauvais signe" indique François Schneider qui accompagnera le maire, Max Roustan, chez le sous-préfet pour tenter de trouver les moyens de stopper net cette mauvaise courbe.