Multisol : le parquet de Rouen saisit le tribunal de police pour "non déclaration d'incident"

Le dossier Multisol est désormais entre les mains du tribunal de police. L'enquête est achevée, et le parquet a retenu deux motifs de contraventions. Non déclaration d'incident ou d'accident par un exploitant d'une installation classée, et exploitation d'une installation classée sans respect des règles générales et prescriptions techniques. Le parquet a donc saisi le tribunal de police qui doit désormais statuer, par ordonnances pénales contraventionnelles.

Multisol risque des amendes de classe 5, mais le parquet de Rouen ne souhaite pas communiquer ses réquisitions.

Un incident révélé via un appel anonyme

La Préfecture de Seine-Maritime avait saisi le parquet de Rouen, le 12 janvier dernier, après les mauvaises odeurs ressenties dans la métropole de Rouen début janvier. Elles émanaient sans doute de l'usine Multisol de Sotteville les Rouen, spécialisée dans le mélange d'additifs pour carburants. Il y avait eu un incident sur le site, que Multisol n'avait reconnu qu'une semaine plus tard.

Le 1er janvier dernier, des produits, des huiles lubrifiantes et des polymères, avaient surchauffé chez Multisol, une unité de l'usine n'avait pas été arrêtée alors que les salariés étaient partis pour fêter le passage à la nouvelle année. Un dégagement de fumée avait déclenché l'alarme incendie.

L'incident avait été révélé aux autorités par un signalement anonyme le 5 janvier, et non pas par Multisol. Les services de l'Etat s'étaient rendus sur place et selon leurs constations, en dehors de l'alarme incendie, il n'y avait pas de système d'alerte au niveau de la cuve qui a surchauffé.

Des failles de sécurité

Le Préfet de la Seine-Maritime a pris il y a deux semaines un arrêté pour demander à la société Multisol d'augmenter la sécurité de ses installations.

Multisol va devoir installer des moyens de détection des incendies, un service de gardiennage, et un suivi des alarmes du site avec déclenchement d’une astreinte en cas de besoin. Mais également un système de pompage dans la Seine, et un barrage flottant sur la Seine, située à environ 100 m du site, possiblement mutualisable à l’échelle de la Métropole