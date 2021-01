Multisol : le préfet de Seine-Maritime met en demeure l'entreprise et saisit le parquet

Le préfet de Seine-Maritime annonce ce mardi avoir mis en demeure Multisol et avoir saisi le procureur de la République de Rouen, à l'issue d'un conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST). Cela fait suite à ces mauvaises odeurs, ressenties en tout début d'année dans la métropole de Rouen, odeurs qui émanaient peut-être de l'industriel basé à Sotteville-lès-Rouen.

Des produits, des huiles lubrifiantes et des polymères, ont surchauffé. En effet, une unité de l'usine n'a pas été arrêtée alors que les salariés étaient partis pour le passage à la nouvelle année. Conséquence : un dégagement de fumée qui a déclenché l'alarme incendie. Le problème, selon les autorités, c'est que Multisol n'a pas signalé l'incident. L'entreprise a fini par le reconnaître, mais une semaine plus tard. Le préfet s'interroge donc aussi sur une potentielle volonté délibérée de l'industriel de cacher l'incident.

Dans tous les cas, selon les constatations de la DREAL (direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement), qui s'est rendue sur place après un coup de fil anonyme, l'usine ne disposait pas de moyens de détection du dysfonctionnement.

Pour toutes ces raisons, la préfecture a donc mis en demeure Multisol, qui doit en urgence faire le nécessaire pour empêcher que le problème ne se reproduise. Le procureur, lui, a été saisi pour que la lumière soit faite sur les éventuelles zones d'ombres persistantes dans ce dossier.