A St-Jean-de-la-Ruelle, près d'Orléans, ce mercredi matin, un homme licencié en octobre 2020 a fait irruption dans la société, a commencé à casser et renverser des objets, avant d'agresser à l'arme blanche et de blesser un salarié qui s'interposait. Les policiers on retrouvé cinq couteaux sur lui.

Muni de cinq couteaux, il sème la panique et agresse un salarié dans son ex entreprise près d'Orléans

Scène de panique ce mercredi vers 10h au sein de la société Germond, située à Saint-Jean-de-la-Ruelle, à l'ouest d'Orléans : un homme de 36 ans a fait irruption dans la société, s'est emparé d'un chariot élévateur et a commencé à commettre des dégâts. Il a ensuite sorti une arme blanche avec laquelle il a agressé un salarié qui tentait de s'interposer.

Les deux hommes, la victime, âgée de 58 ans, et l'agresseur présumé, sont sérieusement blessés et hospitalisés. Les policiers, alertés, ont réussi à maîtriser l'individu et ont alors découvert cinq couteaux sur lui. Il s'agit d'un ancien salarié de cette entreprise sidérurgique qui avait été licencié pour faute grave en octobre dernier selon nos informations.

Licencié fin 2020 après une série d'avertissements

L'homme avait commencé à avoir de sérieux problèmes au travail après un décès familial en 2018, nous indique une source policière, et après une série d'avertissements, son employeur avait fini par le licencier en octobre 2020. Blessé à l'arme blanche à la main et à la cuisse lorsqu'il s'est battu avec le salarié qui venait s'interposer, il n'a pas encore été entendu par la police. Il est actuellement hospitalisé.

La victime, elle, a reçu des coups de couteau au niveau du visage et du coup, et devait subir une intervention chirurgicale au CHR d'Orléans. Interrogée, la police annonce l'ouverture d'une enquête pour tentative d'homicide et écarte la piste terroriste, "on en saura plus sur les motivations de l'individu après l'avoir entendu en garde à vue". Une expertise psychiatrique devrait être pratiquée.

Sollicité, le parquet d'Orléans ne nous a pas répondu, à cette heure.