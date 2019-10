Municipales 2020 : À Dijon, les habitants attendent du «concret» suite à l'annonce de la liste autonome des Verts

Dijon, France

Les Verts l'ont annoncé ce mardi 9 octobre à travers un communiqué. Le parti présentera une liste autonome pour les prochaines élections municipales à Dijon en mars 2020. «On s'est donné le temps de la réflexion. On a pesé les différents arguments pour une liste autonome écologiste et citoyenne. Et peser le pour et le contre de repartir avec le maire François Rebsamen et son équipe, la majorité actuelle (...) et en toute responsabilité, on a voté à l'unanimité pour cette liste autonome», explique Catherine Hervieu, président du groupe EELV au conseil municipal de Dijon.

La liste des Verts, «une bonne nouvelle»

L'annonce de la liste autonome des Verts a fait réagir les Dijonnais. «C'est plutôt une bonne nouvelle», affirme Séverine, une Dijonnaise, maman d'une petite fille de 5 ans. «Je marche tous les jours pour prendre le tram et je suis étonnée de voir tous les matins autant de voiture et autant d'air pollué que respire ma fille. Nous nous sommes installés en ville pour justement utiliser les transports en commun», réagit-elle.

C'est bien que tous les partis soient représentés - Dominique, un Dijonnais

D'autres Dijonnais sont plutôt favorables à cette liste autonome. À l'instar de Dominique qui fait tout désormais tout à vélo. Il distille même quelques réflexions de travail pour le parti. «Il y a toujours quelque chose à améliorer, plus de trottoirs pour les piétons, plus de pistes cyclables pour les vélos. Mais de façon générale, c'est bien que tous les partis soient représentés. Moi, je verrai ce que les Verts proposeront et qui sera à la tête», détaille le retraité.

Catherine Hervieu explique le choix de liste autonome EELV Cote-d'or Copier

Les Verts divisent toujours les Dijonnais

«Nous avons décidé de faire cette liste pour proposer, offrir cette opportunité électorale pour les prochaines élections municipales, une liste autonome, citoyenne et écologiste. Même si beaucoup a été fait, nous on voit sur Dijon et la Métropole que ça ne va pas assez loin et assez vite», poursuit Catherine Hervieu.

L'actualité c'est l'urgence écologique - Patrice Chateau, adjoint à la mairie de Dijon

«L'actualité c'est l'urgence écologique, le climat on s'est bien rendu compte y compris à Dijon de la montée des températures, les quatre derniers été ont été caniculaires. Je pense qu'à Dijon, il y a une attente sociétale pour que les écologistes s'affirment», affirme Patrice Chateau, adjoint à la mairie de Dijon.

Mais pour Michel, un retraité cette annonce «est intéressante mais sectaire». Il l'explique : «l'écologie n'est pas que leur affaire, on ne va pas tout casser pour tout refaire ce n'est pas possible. Il faut que ce soit concret et réaliste.» Même constat pour Valentin, 32 ans qui travaille en tant qu'attaché territorial. «Pour moi, les Verts ne doivent pas s'approprier tout seul cette idéologie. Elle doit être partagée par d'autres élus, d'autres partis, c'est le travail collectif qui paiera.»