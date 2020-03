Municipales 2020 à Gaillac : "Ce n’est pas un référendum pour ou contre le festival "

La troisième édition du festival des lanternes à peine terminée, le maire de Gaillac se félicitait sur France Bleu du chiffre record de 430.000 visiteurs. Et à ceux qui lui demandaient s’il y aurait une quatrième édition, il disait "je ne sais pas, ça dépend du vote du mois de mars puisque mes adversaires sont tous contre."

Un sujet qui divise

Un argument massue utilisé par le maire sortant, candidat à sa réélection, le divers droite Patrice Gausserand. Un pari pour le maire. Car si les commerçants se frottent les mains, certains habitants sont fatigués de l’afflux de touristes. Et les lanternes c’est un sujet qui divise à Gaillac. D’où l’idée de certains candidats d’organiser un référendum. Même si tous les candidats estiment que les Gaillacois ont très peu parlé du festival pendant la campagne.

"Les Gaillacois nous ont parlé de voirie, de trottoirs, de stade d’athlétisme… et très peu ou pas du tout du festival." Les opposants au maire, quelque soit leur bord estiment que "ce n’est pas le sujet numéro 1." Mais tous disent aussi qu’ "une fête en hiver", c’était sans doute une bonne idée, et qu’il faut la garder. En revanche ils refusent tous le gigantisme des lanternes.

Une fête en hiver mais pas aussi grosse

"On veut quelque chose qui corresponde à la taille de la ville, et qui respecte la vie quotidienne des Gaillacois" dit Dominique Boyer, ancien élu sur la liste du maire sortant, candidat dissident pour cette élection. Le candidat de la France Insoumise, Thomas Domenech rappelle que les 430.000 visiteurs, ce ne sont pas les 15.000 Gaillacois. Mais surtout il s’inquiète de la nature du contrat qui lie la ville avec les Chinois. "Ce contrat est opaque… on ne sait rien. Et en tout cas ce sujet est complexe et il ne s’agit pas de le régler d’un coup de sabre". Sur la liste citoyenne Gaillac + menée par Gabriel Carramusa : le constat est plus simple. Le festival ce sont des milliers d’ampoules et de bus. Une proposition anti-écologique qui faut stopper. Pour la candidate PS, Marie-Françoise Bonello, le maire a tenté de faire de cette élection un référendum pour ou contre le festival. "Nous étudierons les lanternes sur touts les plans : juridique, écologique, financier. Et ensuite nous organiserons un vrai référendum."

Les candidats à la municipale à Gaillac :