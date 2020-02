Municipales à Montpellier : les étudiants venus d'ailleurs, vivier électoral convoité à conquérir

Montpellier, France

Ils représentent près d'un quart de la population de Montpellier, mais ils sont nombreux à ne pas voter sur la commune. Pour certains candidats aux élections municipales, convaincre les étudiants originaires d'ailleurs de s'inscrire sur les listes électorales de Montpellier est un enjeu majeur. Depuis le début du mois de janvier, des militants du mouvement citoyen Nous Sommes se rendent ainsi régulièrement devant les différentes universités et écoles de la ville, à la rencontre des étudiants, pour les sensibiliser.

Le déménagement en cause

"On pense que ce qui se fait sans nous se fait contre nous, donc on veut impliquer le plus possible les étudiants", explique Jeanne, en 5ème année d'orthophonie, engagée dans le mouvement. Ces dernières semaines, elle a passé des heures devant les établissements de la ville avec sa pancarte siglée d'une urne et de la date du 7 février, dernier jour pour s'inscrire sur les listes.

"Ce sont des personnes qui ont des choses à dire, justifie-t-elle. Qui sont parfois en colère, qui ont des besoins spécifiques, et qui, quand on réussit à discuter avec elles, sont intéressées par les enjeux sociaux, démocratiques, écologiques, donc c'est vraiment important !"

Une manière pour le parti de lutter contre la "mal-inscription", phénomène identifié par les sociologues pour désigner le fait d'être inscrit sur les listes électorales d'une commune qui n'est pas celle de résidence. En France, près de 7 millions de personnes seraient dans ce cas. Les étudiants, qui déménagent plus que d'autres catégories de la population, sont les principaux concernés.

Des électeurs potentiels à convaincre

Ce matin-là, en quelques minutes, les militants parlent à une dizaine d'étudiants devant la fac de sciences. Pas un seul ne vote à Montpellier, et difficile de les convaincre de changer. "Je suis déclarée comme habitant chez ma mère pour les impôts, c'est compliqué", défend Julia. "Je ne sais pas où je vivrai plus tard, je veux pouvoir laisser une procuration à mes parents", répond Abel. Pour certains, comme Antoine, l'éloignement du bureau de vote trahit l'éloignement avec la politique. "Je n'y crois pas, les politiciens ne tiennent tellement pas leurs promesses que je préfère ne pas m'y intéresser", analyse-t-il.

_"_Cette abstention des jeunes, ça va essentiellement favoriser certains partis, regrette Pierre, militant Nous Sommes et étudiant en science politique. Nous Sommes, un mouvement jeune, écologiste, soutenu par la France Insoumise, a en effet un intérêt électoral à tenter de mobiliser ce public, que tous n'ont pas. Les Républicains, la République en Marche par exemple, vont avoir tendance à se concentrer sur leur base, qui sont souvent des retraités, des gens installés dans la vie active, sans avoir à s'embêter à aller chercher un électorat plus éloigné", explique le jeune homme.

Ce sont toujours les mêmes qui votent, et les étudiants ne votent pas donc ils ne sont jamais représentés !"

- Pierre, militant Nous Sommes

Dans certaines métropoles comme celle Bordeaux ou de Montpellier où la mobilité est très forte, près de la moitié de la population en âge et en droit de voter ne figure pas sur les listes électorales, selon les travaux des politistes Céline Braconnier et Jean-Yves Dormagen, qui y voient l'une des causes explicatives de l'abstention.

La loi de simplification de la vie électorale votée en 2016 et entrée en vigueur en 2019 a permis le recul de la date d'inscription sur les listes, fixée jusque-là au 31 décembre de l'année précédant le scrutin. Il est également désormais possible de faire la demande d'inscription sur les listes électorales en ligne, en envoyant des justificatifs de domicile et d'identité dématérialisés.

