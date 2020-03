Municipales 2020 : des premiers conseils municipaux à huis clos

Le ministère de l'intérieur a décidé d'aller au bout de la procédure électorale pour les communes qui ont élu leurs conseillers municipaux dès le premier tour dimanche. Il s'agit maintenant d'élire le maire et ses adjoints. Il y a un délai légal qui expire à la fin de la semaine. Les communes doivent donc organiser ce premier conseil municipal constitutif, dans le respect des règles de confinement : pas de public et une distance réglementaire entre les élus. La préfecture autorise de déménager cette séance dans une salle plus grande type gymnase, si la place manque. A Orthez par exemple, les 33 conseillers élus sont convoqués. On a ajouté des tables et tout le monde tient dans la salle du conseil municipal.

À Mont-Disse, dans le Nord du Béarn, il y a moins de 100 habitants et seulement 7 conseillers élus. Il y a largement la place, mais le maire/conseiller départemental Charles Pelanne aurait préféré que l'on reporte ce premier conseil municipal. Pour lui, c'est une question de sécurité publique, et d'exemplarité.

J'ai une élue qui va être maman dans trois semaines. Je trouve qu'il y a une prise de risque — Le maire de Mont-Disse

Charles Pelanne estime que les élus doivent montrer l'exemple Copier

L'élection du maire et le reste

Cette fin de semaine, les maires et les adjoints seront élus par ces premiers conseils municipaux. Mais d'autres délais imposent aussi de voter le budget, de constituer les commissions et de désigner les représentants de la commune dans divers organismes. Les nouveaux élus sont donc appelés à se retrouver très vite en conseil municipal. A Orthez pour minimiser les risques, on va jouer avec les limites du quorum de présence. Chaque liste ayant des élus va désigner le nombre minimum d'élus, avec les pouvoirs de représentation pour que la machine démocratique ne soit pas bloquée.