Le gouvernement a officialisé la date du second tour des élections municipales : ce sera le dimanche 28 juin si les conditions sanitaires le permettent.

Municipales 2020 : en Berry, 74 000 électeurs appelés à voter au second tour le 28 juin

La date est désormais fixée et elle ne devrait pas changer sauf en cas de reprise de l'épidémie de Covid-19 : le second tour des élections municipales aura lieu le dimanche 28 juin. Un scrutin trois mois après le premier tour, qui s'était déroulé le 15 mars deux jours avant l'entrée en vigueur du confinement et dans un climat d'inquiétude lié à l'épidémie de Covid-19.

Ce second tour, il concerne une faible part des villes berrichonnes. Cela concerne très exactement 64 communes sur 528 : 32 dans le Cher et 32 dans l'Indre. Un peu plus de 74 000 électeurs sont appelés aux urnes le dimanche 28 juin prochain, un nombre gonflé par les 43 000 personnes qui devront choisir un maire à Bourges.

Le port du masque sera obligatoire pour les électeurs qui se déplaceront dans les bureaux de vote.