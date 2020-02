Municipales 2020 : la campagne suspendue à Megève après la mort d'une adjointe

C'est une nouvelle tragique en cette période électorale, l'adjointe à la mairie de Megève, Édith Allard est morte subitement à l'âge de 54 ans. Les candidats en course pour la mairie ont pris la décision qui s'imposait. La maire sortante, Catherine Jullien-Brèches et son opposant, Marc Bèchet suspendent leur campagne.

La campagne suspendue jusqu'au lendemain de la sépulture

Édith Allard figurait sur la liste "Notre parti c'est Megève !" de la maire sortante. Catherine Jullien-Brèches a donc pris deux décisions symboliques : garder son nom sur sa liste déposée il y a quelques jours en préfecture et suspendre sa campagne électorale jusqu'au lendemain de sa sépulture.

L'opposant, Marc Bèchet et tête de liste de "Nous Megève"a pris la même décision et salue une "figure très connue et particulièrement appréciée de la vie mégevanne. Nous avons toutes et tous en mémoire son sourire, sa gentillesse et sa bienveillance qui la caractérisaient".

Les drapeaux de la mairie de Megève ont également été mis en berne.