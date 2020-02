Municipales 2020 : "le trafic de drogues, la plaie d'Annecy" pour Vincent Lecaillon, candidat RN

Annecy, France

Ce candidat se présente comme "l'Alternative pour Annecy". Vincent Lecaillon brigue la mairie sous l'étiquette du Rassemblement National et a lancé officiellement sa campagne le 14 février dernier. Sa priorité ? La sécurité et la lutte contre le trafic de drogues.

"130 policiers municipaux et agents ASVP seront sur le pont contre le trafic de drogues, devenu une plaie pour notre ville." - Vincent Lecaillon, candidat RN à Annecy

"Il y a sur Annecy, 75 employés municipaux (policiers, agents ASVP). C'est bien mais ce n'est pas suffisant" explique Vincent Lecaillon. "La norme c'est un employé municipal pour 1000 habitants. Nous sommes une commune de 130 000 habitants, c'est 130 employés municipaux. Nous allons embaucher la différence et il y aura avec nous, 130 policiers municipaux et agents ASVP qui tourneront sur Annecy et qui maintiendront la sécurité" enchaîne le candidat.

Vincent Lecaillon, candidat RN aux municipales d'Annecy 2020. © Radio France - Valentine Letesse

Un projet de tramway à Annecy

L'autre gros volet du programme du Rassemblement National c'est la mobilité et l'urbanisme. "Les villes d'aujourd'hui et Annecy n'y échappe pas, ont été restructurées dans les années 80 pour et par la voiture et ça pose un problème" commence le candidat qui ajoute d'emblée "attention, nous ne ferons pas la chasse à l'automobiliste c'est ce qui nous distingue des écologistes."

"Le seul projet véritablement intéressant de transports en commun, c'est le tramway." - Vincent Lecaillon, candidat RN à Annecy

Pour Vincent Lecaillon, la seule façon d'offrir un trafic fluide, des places de parking et un transport en commun fiable à Annecy, c'est de créer un tramway à Annecy. "C'est le projet d'une vie c'est vrai. [...] Mais si je suis élu, ce sera mon projet phare : le tram d'Annecy" affirme le candidat.