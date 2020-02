Municipales à Auxerre : Mourad Youbi, la voix des quartiers

C’est officiel, Mourad Youbi est bien candidat à la mairie d’Auxerre. Il a déposé officiellement sa liste "Auxerre ensemble, pour un avenir meilleur" jeudi en préfecture.

Cet ancien conseiller municipal de Guy Ferez, le maire sortant, a démissionné au mois de décembre. Il reproche au premier magistrat auxerrois de ne pas avoir toujours tenu ses promesses. Mourad Youbi revendique un programme éco-social, avec une liste issue des quartiers mais surtout de la société civile.

Entièrement issue de la société civile

Pour lui, pas question d’être noyauté par un quelconque parti politique : "c’était une volonté, parce que tous mes colistiers m’ont dit, s'il y a un parti derrière, on ne vient pas", explique Mourad Youbi. Cette liste est donc apolitique "et ce n’est pas une liste communautaire", insiste le candidat. "Ce sont tous des citoyens français, d’origines différentes mais qui respectent les lois de la république".

Sur cette liste, on retrouve aussi bien des chefs d’entreprises que des fonctionnaires ou des employés : "c’est ce modèle d’exemplarité que nous voulons donner à cette jeunesse, et leur donner un peu d’espoir en leur montrant qu’avec le travail et la détermination on peut obtenir une position sociale et professionnelle intéressante et on peut s'investir au niveau politique", poursuit le candidat.

Une campagne sur les réseaux sociaux

La liste « Auxerre ensemble, pour un avenir meilleur » a récolté un peu plus de 1500 euros pour faire campagne. Cette campagne se fera essentiellement sur les réseaux sociaux.

