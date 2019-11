Municipales à Avignon : un appel en faveur d'une union des forces de gauche

Philippe Pascal, Véronique et François Goudet, Vincent Delahaye

Avignon, France

Le temps politique a la particularité de passer très vite ; pire de s'accélérer à l'approche d'une élection importante. La gauche avignonnaise en fait le constat amer à seulement quatre mois des élections municipales. Rien n'est encore figé entre les différents partenaires : Parti communiste, France Insoumise, GénérationS, Gauche Démocratique et Sociale etc.

D'où l'appel à "l'union à gauche de la gauche" lancé ce vendredi par Vincent Delahaye -conseiller municipal Front de Gauche d'Avignon- et par Philippe Pascal représentant de la Gauche Démocratique et Sociale en Vaucluse.

"Rejoignons-nous" lance Vincent Delahaye

Tous les deux sont persuadés "que la gauche avignonnaise est en capacité de l'emporter à condition de se parler, de se respecter dans sa diversité et d'exclure tout rapprochement avec La République En Marche" explique Vincent Delahaye. "Il y a une incompatibilité totale avec la REM, dans la perspective du premier comme du deuxième tour" avertit Philippe Pascal. Pour les deux insoumis, il faut clairement positionner le curseur à gauche, réaffirmer les priorités du social et de l'écologie, maintenir le lien avec tous les quartiers en permanence et solutionner les problèmes du quotidien.

L'appel lancé vise aussi à clarifier la situation politique à quatre mois du scrutin alors que la liste d'Europe Ecologie Les Verts récupère de nombreux élus de gauche déçus par la mandature qui s'achève et alors que la maire sortante Cécile Helle a refusé le soutien du Parti Socialiste avec lequel elle avait pourtant été élue en 2014. "On lui demande de clarifier sa position à l'égard du parti présidentiel" résument d'une seule voix, les deux lanceurs d'alerte.

