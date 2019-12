Municipales à Bordeaux : Vincent Feltesse ne présentera pas de liste

Selon nos confrères de Sud-Ouest, le candidat et ex-socialiste Vincent Feltesse a décidé de ne pas présenter de liste pour les municipales 2020 à Bordeaux.

Bordeaux, France

Coup de théâtre dans la campagne des municipales à Bordeaux. Selon nos confrères de Sud-Ouest, le candidat aux municipales et ex-socialiste Vincent Feltesse se retire de la course à la mairie de Bordeaux. L'ancien président de la CUB, maire de Blanquefort et conseiller de François Hollande aurait décidé de ne pas présenter de liste avec son collectif Bordeaux Métropole des quartiers.

Le sondage réalisé pour France Bleu Gironde, Sud-Ouest et TV7 par Ipsos Sopra Steria a-t-il rebattu les cartes ? Il crédite en effet Vincent Feltesse de 7% des intentions de vote au premier tour, loin derrière le match de tête entre le maire actuel Nicolas Florianqui obtiendrait 33 % des voix selon le sondage, et la liste de Pierre Hurmic (30%).

Alors que les candidats à Bordeaux se focaliser beaucoup sur les questions d'écologie, de logement ou de mobilité, Vincent Feltesse avait décidé de mener campagne avec au cœur la problématique des inégalités sociales.

Selon Sud-Ouest, Vincent Feltesse réunit son collectif ce week-end pour décider de la suite à donner, mais il n'aurait pour l'instant pas donné de consignes de vote.