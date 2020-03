En Vendée, les résultats du premier tour des élections municipales sont tombés ce dimanche soir. Pas de grande surprise, sauf pour les Challandais qui devraient assister à un second tour serré, contre toute attente.

Municipales à Challans : une liste non soutenue par le maire-sortant arrive en tête, une première en 37 ans

A Challans, un duel serré se profile pour le second tour des élections municipales.

C'est la première fois en six mandats qu'une équipe qui n'est pas soutenue par le maire-sortant arrive en tête à Challans (Vendée). Lors du premier tour des élections municipales de ce dimanche 15 mars 2020, Rémi Pascreau (43%), de sensibilité de droite, en binôme avec Alexandre Huvert, un candidat LREM, a obtenu 61 voix d'avance sur Thomas Merlet (42%), ex-Les Républicains, soutenu par le maire-sortant Serge Rondeau.

"Fier d'avoir gagné"

"Nous sommes plus qu'heureux d'arriver en tête", a exulté Rémi Pascreau, l'adjoint aux finances de Serge Rondeau depuis 2014. Il sait qu'il n'a néanmoins que 61 voix d'avance sur son concurrent. "Avec le soutien du maire-sortant, Thomas Merlet aurait dû arriver sans problème premier au premier tour, ça donne donc un sens un peu particulier à la victoire (...) on est d'autant plus fier d'avoir gagné", a-t-il ajouté.

De son côté, Thomas Merlet fait par de sa "déception". Il avance l'hypothèse d'un quiproquo : "Les gens n'ont pas trop compris que derrière la liste de Rémi Pascreau c'était La République en Marche ! Je pense qu'il y a eu un petit malentendu là-dessus". Il compte donc en parler aux habitants avant le second tour, où une triangulaire est possible : la troisième candidate Laurence Proux dépasse les 10%.